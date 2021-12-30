Ярославль, 30 декабря, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Московский «Спартак» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Спартака» шайбы забросили Данила Квартальнов, Илья Баранов, Александр Никишин и Александр Хохлачёв. У «Локомотива» отличились форварды Егор Коршков и Артём Анисимов.

На сегодняшний день «Спартак» занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 53 очка. «Локомотив» идёт на шестом месте в Западной конференции с 54 очками.

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