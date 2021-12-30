Иловлинский район, Волгоградская область, 30 декабря, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Школьный микроавтобус, брошенный в сугробе, обнаружили на обочине дороги в одном из сёл Иловлинского района Волгоградской области. По горячим следам удалось установить угонщика — мужчина спал в другом автомобиле, который также планировал угнать, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

Https://34.мвд.рф/ Угнанный школьный микроавтобус

В полицию ночью обратилась директор школы и рассказала, что с парковки возле учебного заведения пропал микроавтобус «ГАЗ». Угнанный автомобиль, застрявший в сугробе, обнаружили в нескольких километрах от стоянки. Предполагаемый угонщик, 21-летний житель Дубовского района, спал в другой припаркованной у школы машине.

Мужчина рассказал, что приехал в гости к своим знакомым, выпил больше количество спиртного и отправился пешком домой. В пути он замёрз и, проходя мимо школы, решил воспользоваться припаркованным там микроавтобусом. Немного проехав, молодой человек не справился с управлением, увяз в сугробе, вернулся к учебному заведению и сель за руль другого автомобиля. Угнать его он не успел, потому что согрелся и уснул.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.