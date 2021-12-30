Лондон, , 11:11 — REGNUM Во время дежурного марша около здания Тауэра в Лондоне караул королевской гвардии Великобритании сбил с ног ребенка и наступил ему на ногу. Об этом 30 декабря сообщает издание Independent.

Гвардеец. Великобританмя

По данным издания, видеозапись инцидента размещена в соцсетях и на ней запечатлено, как два королевских гвардейца идут дежурным маршем у Тауэра в Лондоне и перед одним из них внезапно встает мальчик.

Также слышно, что солдат кричит ребенку, чтобы тот отошел, однако последний этого не успевает. После этого гвардеец сбивает мальчика с ног, наступает ему на ногу и перешагивает его, а затем продолжает марш.

«Нам известно об инциденте у Лондонского Тауэра сегодня во время дежурного обхода», — приводит слова представителя британской армии издание.

Кроме того, он подчеркнул, что караул королевской гвардии предупредил людей о своем приложении и добавил, что после инцидента солдат вернулся к ребенку и убедился в том, что с ним все в порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что международное сообщество должно следовать крупнейшей программе гуманитарного «реагирования» для народа Афганистана.