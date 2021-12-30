Бузулук, Оренбургская область, 30 декабря, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Оренбургской области шестерых граждан будут судить за азартные игры. Об этом сообщает областное управление СКР.

Santeri Viinamäki За игровым автоматом

По данным следствия, незаконная игорная деятельность велась в Бузулуке. Преступники действовали с апреля 2020 года, а в мае 2021-го их деятельность была пресечена.

Сейчас уголовное дело отправили прокурору для утверждения обвинительного заключения. Имущество обвиняемых арестовано.