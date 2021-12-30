Москва, , 11:09 — REGNUM Высокие показатели роста мировой экономики по итогам 2021 года во многом продиктованы провальной базой 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 декабря заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

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«Ожидаемый рост мировой экономики в 2021 году превышает 5,5%, что продиктовано рядом обстоятельств, основой которых является интенсификация мировой активности и прежде всего в Китае на фоне выхода из-под «пандемийного пресса». Однако следует учитывать, что столь высокие показатели роста текущего года — результат сравнения с низкой, можно сказать, провальной базой 2020 года», — сказал Чередниченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что мировая экономика будет погружена в глубочайший экономический кризис.

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