Париж, , 11:07 — REGNUM В последние недели в нескольких тюрьмах Франции увеличилось количество случаев заражения коронавирусом, передает BFM TV.

Тюрьма DR04

На сегодняшний день было обнаружено 370 случаев заражения коронавирусом среди 70 000 заключенных во Франции, а также 448 носителей коронавируса среди 40 000 надзирателей.

В некоторых тюрьмах были приняты меры по противодействию распространения коронавируса, такие как установка специальных ограждений в комнатах для свиданий.

С увеличением количества заключенных вероятность заражения намного выше, чем в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, управление полиции Парижа объявило, что рестораны и бары закроют свои двери в два часа ночи в канун Нового года.

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