Кызыл, , 11:07 — REGNUM В Туве с 2022 года социальная доплата к пенсии до прожиточного минимума пенсионера станет региональной. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, прожиточный минимум для местных пенсионеров составил 10 992 рубля, что на 110 рублей больше федеральных показателей.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Таким образом, вместо федеральной доплаты неработающие пенсионеры будут получать региональную. Выплачивать её будет с 1 января 2022 года министерство труда и социальной политики Тувы.

«На сегодня насчитывается порядка 16 000 неработающих получателей пенсии, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в республике», — отметили в правительстве.