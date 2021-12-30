Кызыл, 30 декабря, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Туве с 2022 года социальная доплата к пенсии до прожиточного минимума пенсионера станет региональной. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, прожиточный минимум для местных пенсионеров составил 10 992 рубля, что на 110 рублей больше федеральных показателей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Таким образом, вместо федеральной доплаты неработающие пенсионеры будут получать региональную. Выплачивать её будет с 1 января 2022 года министерство труда и социальной политики Тувы.

«На сегодня насчитывается порядка 16 000 неработающих получателей пенсии, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в республике», — отметили в правительстве.