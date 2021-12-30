Варшава, , 11:06 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции 30 декабря не исключил, что политиков оппозиционной «Гражданской коалиции» «могли прослушивать по заказу иностранных спецслужб». Об этом сообщает Polskie Radio.

Матеуш Моравецкий Kancelaria Premiera

«Комментируя эту информацию, я бы хотел отметить, что к ее проверке нужно подходить со здравым рассудком. С другой стороны, вы не принимаете во внимание то, что в своем заявлении представили спецслужбы. Я прошу вас обратить внимание на это заявление. Если будет необходимо какое-либо уточнение, то я, конечно, попрошу опубликовать дополнительное заявление. Я сделаю это без промедления, в ближайшие несколько дней, если это необходимо СМИ. Если нужны дополнительные разъяснения по этому делу, то необходимо их предоставить», — сказал глава польского правительства.

Ранее пресс-секретарь координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил журналистам, что «предположения о том, что польские спецслужбы используют такие методы оперативной работы для политической борьбы, неверны».

В свою очередь, заместитель главы министерства обороны республики Войцех Скуркевич сказал, что польские службы не пользуются программой Pegasus.

Ранее информационное агентство Associated Press опубликовало информацию, что накануне выборов президента Польши в мае 2020 года телефон руководителей предвыборной кампании оппозиционной партии «Гражданская коалиция» прослушивали польские спецслужбы. В материале указано, что политиков прослушивали при использовании программы Pegasus, а эту программу ранее приобрело польское правительство.