Канберра, 30 декабря, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Несмотря на то, что уже 29 декабря премьер-министр Австралии Скотт Моррисон намекнул, что вскоре во многих случаях экспресс-тест на антитела заменит ПЦР-тест, а 30 декабря это было согласовано на заседании Национального кабинета министров, по всей стране до сих пор наблюдаются многокилометровые очереди из числа желающих пройти ПЦР-тестирование. Об этом 30 декабря сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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Наиболее остро ситуация стоит в Виктории и Новом Южном Уэльсе.

«Сейчас сделать экспресс-тест на антитела практически невозможно, спрос на него невероятно высок. Экспресс-тесты на антитела сметены с полок в аптеках», — пишут журналисты.

Австралийцев уже просят не сдавать ПЦР-тесты, чтобы совершать поездки по штатам, поскольку тесты необходимы для проверки тех людей, которые близкой контактировали с зараженными коронавирусом и действительно могут быть инфицированными сами.