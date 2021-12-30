Волхов, Ленинградская область, 30 декабря, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Двое мужчин потерялись в лесу и чуть не замерзли насмерть в канаве около деревни Обухово Волховского района Ленинградской области. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы региона.

ИА REGNUM Зимний лес

Инцидент произошел в ночь на 30 декабря в лесном массиве около деревни Обухово Волховского района. Двое молодых людей, 24 и 25 лет, заблудились и не смогли самостоятельно выйти из леса.

«Спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога обнаружили пострадавших, эвакуировали и передали сотрудникам скорой помощи», — рассказали в ведомстве.

По данным «Экстремума», молодые люди шли вдоль Мурманского шоссе и провалились в канаву. Они не смогли выбраться, промокли и сильно замерзли.

По данным гидрометцентра Петербурга, ночью на востоке Ленобласти температура воздуха минувшей ночью опускалась до минус 15 градусов.