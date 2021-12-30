30 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что у представителей партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» прошли обыски.

Оксана Переможенко, , 11:43 — REGNUM У представителей партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» прошли обыски. Об этом в ходе брифинга рассказал руководитель центрального штаба политической силы, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. Трансляция его пресс-конференции размещена на странице «Европейской солидарности» в социальной сети Facebook.

Турчинов Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам политика, 29 декабря в 7 утра обыски начались в домах помощника Петра Порошенко, дипломата Юрия Онищенко, бывшего депутата Верховной рады, бывшего руководителя Государственного управления делами президента Украины Сергея Березенко, а также у других соратников лидера «Европейской солидарности». Турчинов считает подобные действия украинских властей «демонстративным террором» против оппозиции.

Новость обсудили на YouTube-канале Klymenko Time. Многие отметили, что данные обыски вряд ли приведут к каким-либо серьезным последствиям и скорее являются показательными.

«Это просто спектакль. Они одна команда. Сейчас значит надо отвлекать людей от энергетического кризиса и не давать им повода задумываться о разборках НАТО и России», — написал vasyl3094.

На учениях Sea Breeze Mil.gov.ua

«Просто шоу, чтоб было людям о чём поговорить, пока власть на зимних каникулах отдыхает», — добавила Светлана.

«Тю, та це ж новоричне (та это же новогоднее — О. П.) представление! Как спектакль на утреннике для детей, но только для взрослых… «Квартал 95» жжет», — иронизирует SSC.

«Спектакль, не более… Просто чтоб снизить накал страстей… Всё равно никто не сядет…» — отметил Дмитрий Д.

«Главное, чтобы не обысками всё закончилось!» — добавил Administrator.

«Смотрите второй сезон телесериала «Как мы посадим Порошенко». Пока мы будем при власти, этот замечательный сериал мы будем продолжать и продолжать», — отреагировал Игорь П.

«Было время, когда Турчинов со своей бандой так же поступали с «Партией регионов», теперь их очередь…» — написала Tatiana M.

«Давно пора партию войны лишить мандатов и всех депутатов, которые разжигают вражду с Россией, лишать мандатов…» — считает Miroslava S.

Петр Порошенко ВАДИМ ЧУПРИНА

«Мы поверим, конечно, только это… когда (сажать в тюрьму — О. П.) закрывать начнут», — отметил «Фенист Ясный Сокол».

«Да что ты? А когда Зеленский к ОПЗЖ («Оппозиционная платформа — За жизнь» — О. П.) пришел, это террором не было?» — подытожил Максим Б.

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