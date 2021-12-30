Барнаул, , 11:02 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 30 декабря, протестированы за сутки 6528 человек, выявлены 422 новый носитель. Это на 19 человек меньше, чем накануне, а тестов сделано на 1239 меньше.

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Про прежнему не публикуется суточное число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, стало больше на 32 за сутки (всего 5527). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 23 898 (+63 за сутки) и 85 085 (+348 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 451 человека (-13 за сутки). Из них 189 подключены к аппаратам ИВЛ (+8 за сутки). Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8005 человек, причём 24 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 118 969 человек. Вместе с тем, новый вирус победили 99 353 человека (+883 за сутки).

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