Кабул, 30 декабря, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Группа мониторинга муниципалитета Пули-Хумри, административного центра афганской провинции Баглан, закрыла ряд продуктовых магазинов, которые продавали товары по высоким ценам.

В магазине

Фаридун Шинвари, глава муниципалитета Пули-Хумри, сообщил «8 Собх», что процесс начался 28 декабря и будет продолжаться до тех пор, пока в городе не будут установлены твердые цены.

По его словам, они попросили владельцев магазинов перестать продавать товары по высоким ценам.

Сообщается, что местные официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Пули-Хумри недавно установили прейскурант и предупредили, что к нарушителям будут применяться суровые меры.

Владельцы магазинов утверждают, что цены зависят от стабильности валюты в стране, и, когда курс доллара растет, цены также поднимаются.