Бухарест, , 11:02 — REGNUM Бывший начальник управления полиции румынского города Орадя (Трансильвания) Паул Ковер приговорен местным судом к 8,8 годам тюремного заключения за похищение и покушение на убийство собственной жены. Об этом 30 декабря сообщил бухарестский телеканал Digi24.

Суд Freesmi.by

Согласно официальной информации, экс-сотрудник правоохранительной структуры в результате семейной ссоры вывез супругу в лес, где нанес ей пять ранений. Впоследствии Ковер пытался скрыться от правосудия, но был пойман в одном из уездных городов. Женщина перенесла несколько тяжелейших операций и выжила, сейчас ее здоровье опасений медиков не вызывает.

Указанный судебный процесс получил в Румынии большой резонанс. Представители МВД страны настаивали на самом суровом наказании своего бывшего коллеги.

«Мы боремся с домашним насилием и будем искоренять из своих рядов негодяев, поднимающих руку на родных и близких», — отмечено в заявлении румынского внутреннего ведомства.