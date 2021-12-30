Пермь, 30 декабря, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Пермском крае под суд отдан бывший председатель правления ОАО АКБ «Экопромбанк». Ему вменяют растрату более 249 млн рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Также его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, в 2013 году он заключил кредитный договор с подконтрольной ему организацией. Договор не был обеспечен, и банк потерял деньги.

Также следователи считают, что совместно со своим заместителем он в в интересах ООО, которое не вернуло по кредитному договору 260 млн рублей, вывел из состава обеспечения договора объекты недвижимости на сумму залога. Некоторое время гражданин скрывался за рубежом, но затем был найден на Кипре и экстрадирован в Россию.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Перми.