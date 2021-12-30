Барнаул, , 11:00 — REGNUM Алтайском крае по состоянию на 30 декабря 2021 года от коронавируса вакцинированы 1 157 114 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 2585 человек.

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Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.

Из общего числа привитых 63 043 жителя региона получили первую прививку (на 1964 меньше, чем сутками ранее). Число полностью привитых граждан составляет 1 036 854 (+4378 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 57 217 ревакцинированных (+171 за сутки).

Напомним, для достижения коллективного иммунитета региону необходимо привить ещё порядка 600 тысяч человек.

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