Страсбург, Франция, 30 декабря, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Решение властей Грузии упразднить Службу государственного инспектора взывает «сильную тревогу» у депутата Европарламента Виолы фон Крамон. Об этом она сообщила в соцсети Twitter.

Heinrich Böll Stiftung Виола фон Крамон-Таубадель

«Правительство пытается упразднить один из самых профессиональных, хорошо функционирующих государственных институтов — Службу государственного инспектора. Это не похоже на многообещающее начало 2022 года», — написала Крамон.

Также против упразднения ведомства в Грузии высказалась комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович в официальном заявлении. По её мнению, это «ослабит» правозащитные механизмы в стране.

Напомним, парламент Грузии 29 декабря принял в первом чтении законопроект о разделении с 1 марта 2022 года Службы госинспектора на Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных. Ведомство ранее оштрафовало минюст за распространение видеороликов про экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Было показано, как он ест в время голодовки, а также, как сопротивляющегося экс-президента несут за руки и за ноги в камеру.