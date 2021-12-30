Варшава, 30 декабря, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Информационное агентство Associated Press опубликовало информацию, что накануне выборов президента Польши в мае 2020 года телефон руководителей предвыборной кампании оппозиционной партии «Гражданская коалиция» прослушивали польские спецслужбы.

Img-s2.onedio.com Прослушка

«Политиков прослушивали при использовании программы Pegasus. Эту программу ранее приобрело польское правительство», — говорится в материале американского издания.

Журналисты издания пишут, что на основании имеющейся информации выводы напрашиваются сами собой: прослушка была осуществлена спецслужбами республики.