Южно-Сахалинск, , 10:58 — REGNUM Мощный циклон накроет районы Сахалина днём 31 декабря и ночью 1 января. Спасатели направили в администрации Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского и Северо-Курильского районов экстренные предупреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Снег Larisa-K

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис под Новый год — трансляция о природных бедствиях»

Читайте также: На Камчатку перед Новым годом обрушится ураган

По прогнозу Сахалинского управления Росгидромета, в этих районах ожидается сильный снег, метель с видимостью 500 метров и менее. Скорость ветра составит 12−14 м/с, а порывы будут достигать 32 м/с.

«Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 31 декабря ожидаются сильный ветер и снег. Спасатели объявили штормовое предупреждение.