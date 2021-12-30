Кабул, , 10:57 — REGNUM Местные официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Пактия сообщили о жертвах взрыва, произошедшего 29 декабря в уезде Ахмадабад.

Халекьяр Ахмадзай, начальник отдела по вопросам информации и культуры провинции Пактия, сообщил газете «8 Собх», что двое детей погибли и еще четверо получили ранения в результате взрыва минометного снаряда в деревне Саидхель.

Местный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добавил, что раненые доставлены в больницу, но не сообщил подробностей. По его словам, взрыв произошел, когда дети играли минометным снарядом.

О подобных инцидентах в стране сообщалось и ранее. Жители призывают талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обезвреживать мины и неразорвавшиеся боеприпасы.