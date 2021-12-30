Мадрид, 30 декабря, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Рост заболеваемости COVID-19 в Испании продолжится в ближайшие дни и затронет все возрастные группы. Об этом в ходе пресс-конференции заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас.

(cс) Manuel J. Armas. Gabinete de Comunicación del Parlamento de Canarias Каролина Дариас

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По её словам, наиболее часто случаи заражения коронавирусом возникают в возрастной группе 20−39 лет.

Отмечается, что Дариас оценила развитие пандемии по данным за 28 декабря, поскольку ее ведомство не успело получить новые суточные данные к моменту начала пресс-конференции.