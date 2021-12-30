Кейптаун, 30 декабря, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Смертность от штамма коронавируса «Омикрон» в ЮАР в четыре раза ниже по сравнению с другими разновидностями SARS-CoV-2 в предыдущие волны пандемии. Об этом 30 декабря сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на исследование ученых Университета Претории и Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

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Уточняется, что, по данным наблюдавших за пациентами крупнейшей больницы в городе Цване в провинции Гаутенг специалистов, от новой разновидности SARS-CoV-2 скончались только 4,5% госпитализированных с COVID-19, в то время как во время предыдущих волн пандемии умирало 21,3% пациентов.

Кроме того, указывается, что госпитализированные с «Омикроном» выписывались в среднем через четыре дня, а в ходе предыдущих волн этот срок составлял девять дней.

Вместе с тем, наибольшее число госпитализированных в больнице составило менее половины от числа госпитализированных ранее с вариантом «Дельта». Также было меньше и нуждающихся в интенсивной терапии, которых был 1% от общего числа пациентов против 4,3% ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство здравоохранения Болгарии заявило о резком скачке заболеваемости коронавирусом COVID-19 в стране.