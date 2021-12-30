Анкара, 30 декабря, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Операция по задержанию свыше 20 иностранцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, прошла в столичной провинции Турции. Об этом сообщает 30 декабря турецкий телеканал Habertürk.

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Операцию провели сотрудники Управления разведки Анкары и Национальной разведывательной организации Турции. 23 иностранных граждан подозревают в связях с группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Задержанных доставили в полицейский участок для допроса, об их гражданстве не сообщается. Предположительно эти люди имели отношение к деятельности группировки в зонах военных конфликтов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции задержали гражданина России узбекского происхождения по подозрению в связях с этой же террористической группировкой.

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