Лиссабон, , 10:54 — REGNUM «Спортинг» одержал победу над «Портимоненсе» в матче 16-го тура чемпионата Португалии по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM

В составе «Спортинга» хет-трик оформил нападающий Паулинью. У «Портимоненсе» отличился защитник Лукас, и автоголом отметился защитник «Спортинга» Матеус Рейс.

На сегодняшний день «Спортинг» занимает первое место в чемпионате Португалии, в активе команды 44 очка. «Портимоненсе» идёт на шестом месте с 24 очками.

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