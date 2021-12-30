Уфа, , 10:55 — REGNUM Уроженца республики Саха осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве в Уфе. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба Кировского районного суда г. Уфы.

Полиция, приехавшая на вызов к месту сноса доходного дома на Варварке Дарья Антонова © ИА REGNUM

В суде было установлено, что 39-летний обвиняемый находился в нетрезвом состоянии по адресу своего проживания, сообщил оператору заведомо недостоверную информацию о том, что в квартире на втором этаже жилого дома по ул. Октябрьской Революции, д. 58 находится взрывное устройство.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, кинологи. Специалисты осмотрели место происшествия и не нашли подтверждения сообщения обвиняемого.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подсудимый свою вину признал полностью.

Суд приговорил мужчину к одному году ограничения свободы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 28 и 29 декабря в Уфе эвакуировали из школ учащихся и сотрудников.