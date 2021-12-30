Кабул, 30 декабря, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Местные источники в афганском Кундузе сообщают, что служба безопасности «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовала сотрудника отдела по контролю за соблюдением законности провинциального департамента здравоохранения при получении взятки.

Взятка

Источник в департаменте здравоохранения Кундуза уточнил газете «8 Собх», что сотрудник был арестован за получение взятки в размере 15 000 афгани.

Официальные лица ведомства воздержались от комментариев.

Стоит отметить, что в прошлом отдел по контролю за соблюдением законности департамента общественного здравоохранения Кундуза также допускал нарушения, и большинство торговцев жаловались на сотрудников этого отдела.