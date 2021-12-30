Нижний Тагил, Свердловская область, 30 декабря, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Нижний Тагил в среду 29 декабря накрыл смог. Неблагоприятные погодные условия не позволят рассеиваться вредным примесям, находящимся в воздухе, сообщили в Уральском гидрометцентре.

Алексей Колчин ИА REGNUM Смог

В городе объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. По данным синоптиков, такая погода продержится до 31 декабря. Во время смога не следует открывать окна, необходимо делать влажную уборку и пить много воды.

Отметим, власти Нижнего Тагила получат из федерального бюджета 7 млрд рублей на снижение вредных выбросов в атмосферу. Тем не менее в 2021 году Нижний Тагил исключили из списка городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха.