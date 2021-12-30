Москва, 30 декабря, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 155,4 млн рублей на специальные выплаты медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания. Об этом 30 декабря сообщает сайт правительства России.

Government.ru Михаил Мишустин

Средства будут распределены между территориальными фондами ОМС в 2022 году. Уточняется, что такие доплаты врачи и медперсонал получают с 2020 года. Это помогает выявлять болезнь на ранней стадии. Следовательно, шансы на эффективное лечение выше.

«При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации из фонда ОМС направляется дополнительное финансирование», — рассказали в правительстве.

После этого деньги выплачиваются сотрудникам.