Санкт-Петербург, 30 декабря, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Наиболее популярную для гуляний часть Невского проспекта в Санкт-Петербурге закроют для движения транспорта в новогоднюю ночь. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

Дарья Драй ИА REGNUM Новогоднее украшение Невского проспекта

С 31 декабря с 20:00 мск 31 декабря до 04:30 мск 1 января будет закрыт для движения транспорта Невский проспект, от Садовой улицы до Дворцовой набережной.

Ввиду чего троллейбусы будут следовать по объездным маршрутам: № 1 — от конечной станции «ул. Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до конечной станции «Тульская ул.». № 5 — от конечной станции «ул. Маршала Тухачевского» по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр., пр. Бакунина, Мытнинской ул. (обратно: по Мытнинской ул., Полтавской ул., Невскому пр.), 8-й Советской ул. до конечной станции «Новгородская ул.». № 7 — от конечной станции «Таллинская ул.» по действующей трассе до Невского пр., далее по Невскому пр., пр. Бакунина, Мытнинской ул. (обратно: по Мытнинской ул., Полтавской ул., Невскому пр.), 8-й Советской ул. до конечной станции «Новгородская ул.».

№ 11 — направлен по двум трассам: — от конечной станции «ул. Кораблестроителей» по ул. Кораблестроителей и по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до конечной станции «Съезжинская ул.» и от конечной станции «ул. Кораблестроителей» по Наличной ул. и по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до конечной станции «Съезжинская ул.». №17 — от конечной станции «ул. Костюшко» по действующей трассе до М. Морской ул., далее по М. Морской ул., Исаакиевской пл., Конногвардейскому бульвару, пл. Труда, ул. Якубовича, Конногвардейскому пер. до конечной станции «Конногвардейский бульвар» (обратно: по Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому пер., ул. Якубовича). № 22 — от конечной станции «Хасанская ул.» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до конечной станции «Тульская ул.».

Троллейбус №10 в этот время на маршрут выходить не будет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что работу городского общественного транспорта в новогоднюю ночь продлили. Работу метрополитена продлили до 02:00 мск (вход на станции — только до 1 часу ночи), а общественного транспорта — до прибытия на конечные станции поездов метро, откуда их смогут забрать автобусы, троллейбусы и трамваи.