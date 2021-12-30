Апшеронск, Краснодарский край, 30 декабря 2021, 10:50 — REGNUM Апшеронский район Краснодарского края остался без воды из-за аварии на водоводе утром 30 декабря. Об этом сообщается в официальном аккаунте администрации района в Instagram.
Сроки устранения аварии не называются.
Как уточняют «Кубанские новости», в настоящее время коммунальщики ищут место порыва на водоводе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Краснодаре крупная авария оставила без отопления 220 многоквартирных домов — более 40 тыс. жителей.