Апшеронск, Краснодарский край, 30 декабря, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Апшеронский район Краснодарского края остался без воды из-за аварии на водоводе утром 30 декабря. Об этом сообщается в официальном аккаунте администрации района в Instagram.

Александра Майер ИА REGNUM По воду

«Водоканал Апшеронского района» информирует, что в связи с аварией на водоводе во всем районе будет отключено водоснабжение», — говорится в сообщении.

Сроки устранения аварии не называются.

Как уточняют «Кубанские новости», в настоящее время коммунальщики ищут место порыва на водоводе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Краснодаре крупная авария оставила без отопления 220 многоквартирных домов — более 40 тыс. жителей.