Сеул, 30 декабря, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Южной Корее назвали точную причину неудачного полета ракеты-носителя «Нури». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

По их словам, причина кроется в отрыве баллона с гелием, который был закреплен внутри бака с окислителем, из-за повышенной тяги.

В результате отрыва баллон с окислителем потерял герметичность, вследствие чего окислитель стал вытекать. Его нехватка в итоге привела к прекращению работы двигателя третьей ступени.

В министерстве подчеркнули, что из-за возникших проблем с баком двигатель проработал на 46 секунд меньше, чем предполагалось и ракета не набрала необходимой скорости, чтобы вывести макет полезной нагрузки на орбиту.

Как сообщало ИА REGNUM, неудачный полет ракеты «Нури» с макетом полезной нагрузки состоялся 21 октября 2021 года.