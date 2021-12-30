* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:49 — REGNUM Пресс-служба «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовала текст рекомендаций лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллы Хайбатуллы Ахундзада, который, как утверждается, провел «большую встречу с официальными лицами в провинции Кандагар». Об этом сообщает «8 Собх».

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Эти рекомендации включают ряд пунктов, в которых подчеркивается приверженность «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) амнистии. Некоторые из этих рекомендаций касаются внутренних отношений между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мулла Хайбатулла Ахундзада посоветовал силам исламистов уважать изданную им амнистию. Он также подчеркнул, что сотрудники бывшего режима не должны нести наказания за «прежние преступления».

Согласно тексту, опубликованному Мохаммадом Наимом, пресс-секретарем политического бюро талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мулла Хайбатулла указан на то, что каждого человека в стране надо уважать и не посягать на достоинство людей, и что афганцы не должны покидать страну. Он призвал официальных лиц «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), улемов, племенных старейшин, губернаторов убеждать тех, кто желает покинуть Афганистан, остаться в стране.

Он призвал официальных лиц «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стать «убежищем» для людей и охранять их достоинство, так как на них надеются все афганцы.

Лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также дал рекомендации по поводу внутренних отношений в движении. Он указал (рядовым) членам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что они не должны принимать самовольные решения и что, если начальники возложат на них ответственность за что-либо, они должны подчиняться их приказам.

Мулла Хайбатулла поручил своим приверженцам выполнять возложенные на них обязанности в соответствии с принципами, процедурами и законами и воздерживаться от произвольных действий.

«Выполняйте свои обязанности так, чтобы завтра вы могли открыто посмотреть глаза людям, — сказал он. — Всегда обращайтесь за советом к улемам, чтобы лучше выполнять свои обязанности».

Лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) посоветовал радикалам считать всех афганцев своими братьями. Он также призвал подчиненных не притеснять людей, не избивать, что является признаком жестокого угнетения.

Он также рекомендовал им не использовать «средства, ниспосланные Богом» для «угнетения» и не использовать силу при выполнении своих обязанностей.

Мулла Хайбатулла подчеркнул: «Вместе сражайтесь за справедливость и воздайте каждому должное. Не принуждайте людей, не проявляйте самоуправства и не отдавайте кому-либо предпочтение на основе его этнической принадлежности, а возлагайте обязанности на основе его способностей. Уважайте старших, не жалуйтесь на них, будьте честными и ничего не делайте без разрешения старейшин».

Он отметил хорошую координацию между членами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их невмешательство в дела друг друга.

В числе других советов муллы Хайбатуллы Ахундзада — соблюдение норм морали во время боевых действий, ночное патрулирование, обеспечение безопасности людей и твердое следование нормам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В заключение он подчеркнул, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ждут большие испытания и призвал всех: «Давайте создадим хорошую историю».

Рекомендации обнародованы в то время, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают убивать бывших военнослужащих, некоторых гражданских лиц и бывших государственных служащих, невзирая на всеобщую амнистию, объявленную радикалами.

В то же время члены «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинциях жаловались на несправедливость в распределении привилегий, возможностей и власти.