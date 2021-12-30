Москва, 30 декабря, 2021, 10:48 — ИА Регнум. На портале правительства mos.ru появился суперсервис для участников программы реновации, желающих докупить дополнительные квадратные метры, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реновация

Новый раздел с информацией для новоселов, желающих переехать в квартиру по реновации большего размера, появился в сервисе «Помощь при переезде в рамках программы реновации».

С помощью инструкции в суперсервисе москвичи, планирующие докупить метры, смогут узнать, какие документы необходимы, как подать заявку на докупку и какие есть способы приобретения. В инструкции расписаны все этапы переезда.

ИА REGNUM сообщало, в Москве по программе реновации строят новые жилые дома на 144 стартовых площадках.

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