Афины , 30 декабря, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Греция подтвердила 28 828 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 29 декабря. Накануне, 28 декабря, было отмечено 21 657 заражений, 27 декабря — 9284 случаев, 26 декабря — 4036.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 1 134 713 случаев инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 72 случая смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 20 636 человек.

В общей сложности 620 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 63 года, и 80,2% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

В стране активно продвигается компания вакцинации. Привито около 80% взрослого населения.