Москва, , 10:45 — REGNUM Дисбаланс на рынке международных перевозок продолжает негативно сказываться на ожиданиях российского бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 декабря заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Так он прокомментировал информацию о том, что в декабре 2021 года индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ снизился с 51,7 до 51,6 пункта.

Промышленность

«Индекс является хорошим показателем общеэкономической ситуации, поэтому, с одной стороны, мы видим более-менее спокойную коронавирусную обстановку, стабилизировавшиеся заказы и снижение запасов готовой продукции у производителей, с другой — есть очевидное негативное влияние со стороны роста издержек, а прогнозы по росту заказов на первую половину года несколько менее оптимистичны, нежели осенью, — сказал Завьялов. — Кроме того, задержки с поставками материалов и комплектующих, вызванные дисбалансом на рынке международных перевозок, а также увеличение стоимости перевозок, что оказывает свое негативное влияние на ожидания бизнеса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года объём промышленного производства в России в годовом выражении вырос на 7%.