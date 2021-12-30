Санта-Круз, Боливия, , 10:44 — REGNUM Рост числа случаев заражения коронавирусом в боливийском департаменте Санта-Крус послужил причиной принятия ряда ограничительных мер, которые будут действовать до 10 января. Об этом пишет Prensa Latina.

Боливия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В постановлении, опубликованном муниципальными властями, указано, что с 30 декабря часы движения транспортных средств и людей будут ограничены с 0:00 до 5:00 по местному времени.

Аналогичным образом, с полуночи по местному времени и до полуночи 10 января было введено положение, запрещающее продажу и потребление алкогольных напитков всех видов в государственных и частных коммерческих учреждениях.

Также была запрещена работа передвижных ярмарок в общественных местах, в то время как стационарные ярмарки будут работать с заполняемостью не более 30% и с соблюдением санитарных мер. Точки, не соблюдающие эти меры, будут немедленно закрыты. Рождественские ярмарки будут работать до понедельника 3 января 2022 года.

Запрет также строго распространяется на массовые собрания в конце года, такие как концерты, художественные фестивали или любые скопления людей в ресторанах, гостиницах, на площадях, в парках, проспектах и улицах. Те, кто нарушит последнее положение, будут осуждены за преступления против здоровья населения, предусмотренные статьями 2 и 6 Уголовного кодекса.