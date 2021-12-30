Нарьян-Мар, , 10:44 — REGNUM В Ненецком автономного округе открылась дорога-зимник Нарьян-Мар — Тельвиска длиной 6 км. Ранее была открыта зимняя автодорога Нарьян-Мар — Усинск протяженностью 54,8 км. По трассам зимников, на льду рек и ручьев, наморожены три ледовых переправы, в том числе самая протяженная длиной 120 метров на автодороге Нарьян-Мар-Тельвиска. Об этом ИА REGNUM сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Павел Масюков. Плата за проезд на ледовых переправах не взимается.

Зимник

Кроме этих двух зимников, в НАО есть ведомственные зимники протяженностью более 1000 км. Пешеходных переправ в НАО нет.

По словам Павла Масюкова, обычно ледовые переправы действуют до 30 апреля, но зимой 2020−2021 годов, в связи с ранним наступлением теплой погоды, зимники и ледовые переправы закрылись на 25 дней раньше, чем зимой 2019−2020 годов.

Отметим, что НАО — единственный субъект в европейской части России, не имеющий постоянного наземного транспортного сообщения с другими регионами. Продолжается строительство автодороги Нарьян-Мар — Усинск. В период ледостава и ледохода населенные пункты НАО отрезаны от окружной дорожной сети.