Вашингтон, 30 декабря, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Дискуссии в интернете по поводу сообщений госсекретаря США Энтони Блинкена в социальной сети Twitter про Россию, Гонконг и Украину могут быть «жаркими». Соответствующие сообщения 30 декабря были размещены администрацией этой соцети под двумя указанными твитами главы американского внешнеполитического ведомства.

Twitter

«Некоторые беседы могут стать жаркими. Не забывайте, что за экраном компьютера находится человек», — отмечалось в сообщениях.

При этом позднее оба предупреждения были убраны.

Отметим, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен опубликовал на своей странице в соцсети Twitter два сообщения. Первый из них был о беседе американского госсекретаря с главами МИД Франции, ФРГ и Британии по поводу ситуации с Россией и Украиной, а во втором Блинкен выступил с осуждением закрытия в Гонконге интернет-издания Stand News и задержания его сотрудников.