Анахайм, США, 30 декабря, 2021, 10:43 — ИА Регнум. «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Nhl.com «Ванкувер Кэнакс»

В составе «Ванкувера» шайбы забросили нападающие Таннер Пирсон и Джей Ти Миллер. У «Анахайма» отличился форвард Сэм Кэррик.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает 13-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 32 очка. «Анахайм» идёт на третьем месте в Западной конференции с 41 очком.

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