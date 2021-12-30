Афины , 30 декабря, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас и его австрийский коллега Александр Шалленберг во время телефонного разговора решили отложить визит греческого министра в Вену на Новый год из-за событий на фронте пандемии коронавируса, сообщает AMNA 29 декабря со ссылкой на дипломатические источники.

Cc Υπουργείο Εξωτερικών Никос Дендиас

Остальные ближайшие планы Дендиаса остаются в силе. Они включают встречу министра иностранных дел Королевства Саудовской Аравии принца Фейсала бен Фархана Аль Сауда в Афинах 4 января и поездку в Нигерию и Анголу, две крупнейшие африканские страны к югу от Сахары, в период с 9 по 11 января.

Затем глава МИД Греции примет участие в неформальном Совете министров иностранных дел ЕС в Бресте, где, как ожидается, он посетит верфи, на которых строятся фрегаты, закупленные Грецией, и встретится со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.