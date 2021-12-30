Москва, 30 декабря 2021, 10:41 — REGNUM Жителям России желательно не планировать зарубежные поездки на праздники из-за штамма коронавируса «Омикрон», сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.
Как сообщало ИА REGNUM, ученые из Питтсбургского университета нашли связь между умеренным уровнем потребления крепкого алкоголя и иммунитетом к коронавирусной инфекции.
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