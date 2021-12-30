Москва, , 10:41 — REGNUM Курс рубля сегодня, 30 декабря, подвержен давлению, и доллар поднимается выше 74 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«Это связано с общим ростом американской валюты как защитного актива на фоне новых данных о быстром распространении штамма «Омикрон».

На российскую валюту также воздействует конвертация в валюту внешними инвесторами рублёвых поступлений конца 2021 года.

Не оправдались и надежды на ослабление инфляции в России. Об этом говорит опубликованный Росстатом 29 декабря показатель индекса потребительских цен, составивший 8,4%.

При этом нефтяные котировки, которые росли на текущей неделе, поддерживая рубль, приостановили повышение. Они находятся вблизи важного психологического и технического рубежа $80 баррель нефти марки Brent.

В предпраздничные дни на «тонком» рынке инвесторы предпочитают не штурмовать столь сильный уровень. Даже несмотря на обнародованные накануне данные о снижении запасов в США на 3,6 млн баррелей. Таким образом, и нефть пока не помощник рублю.

Вероятно, в течение дня курс останется в районе 74 рублей. Актуальный диапазон на сегодня: 73,70 — 74,50 руб./доллар», — считает эксперт.

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