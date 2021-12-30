Красноярск, , 10:39 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 434 (темп прироста 0,3%) случая заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 172 318. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Тест на коронавирус Kraszdrav.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Напомним, что накануне в регионе было выявлено 459 случаев заражения. В крае по заражениям за последние сутки лидируют город Норильск и Емельяновский район.

Из 434 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 140 (темп прироста 0,3%), в Норильске — 42 (0,5%), в Ачинске — 14 (0,1%), в Сосновоборске — 14 (0,1%), в Назарово — 12 (0,3%), в Шарыпово — 12 (0,3%), в Дивногорске — 11 (0,1%), в Канске — 9 (0,1%), в Минусинске — 7 (0,1%), в Енисейске — 7 (0,1%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Емельяновском — 9 (0,1%), Енисейском — 9 (0,1%), Балахтинском — 9 (0,4%), Шушенском — 9 (0,5%), Сухобузимском — 7 (0,2%) и Краснотуранском — 7 (0,3%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взят 2291 человек, проведено 9045 тестов на коронавирус (с начала эпидемии — 4 600 444 теста).

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура организовала проверку по факту возгорания в Красноярской межрайонной клинической больнице №20 имени И.С. Берзона, переоборудованной под ковидный госпиталь.

Читайте ранее в этом сюжете: При пожаре в ковидном стационаре Красноярска пострадали пять человек