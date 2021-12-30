Москва, , 10:37 — REGNUM Из-за массового распространения разновидности коронавируса «Омикрон» гражданам России желательно воздержаться от поездок за рубеж в новогодние праздники. Об этом заявил журналистам главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В связи с активным распространением в разных странах мира нового штамма «Омикрон» желательно не планировать на праздники зарубежные поездки, а если поездка уже запланирована, то предварительно сделать прививку и тщательно соблюдать общие меры профилактики во время путешествия», — сказал Чуланов.

Он подчеркнул, что наиболее эффективной мерой защиты от COVID-19 является вакцинация, поскольку она не только защищает привитого от тяжёлой формы болезни, но и понижает риск заражения непривитого человека.

Чуланов также напомнил о существовании вакцины «Спутник М» для подростков от 12 до 18 лет, и которая рекомендуется детям с хроническими заболеваниями или ослабленной иммунной системой.