Санкт-Петербург, 30 декабря, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Очень высок соблазн согласиться с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным насчет картельного сговора как причины роста цен на строительные материалы. Но если глубоко посмотреть, даже у строительных материалов, производимых из местного сырья, есть несколько точек роста отпускной цены, заявила корреспонденту ИА REGNUM сертифицированный РМР, аналитик Екатерина Кузьменко.

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«Песок с чего должен подорожать в два раза, или щебень с чего должен подорожать? Это чисто картельный сговор, это монополия. Вот с этим мы будем бороться с привлечением правоохранительных органов», — сказал ранее вице-премьер в эфире телеканала «Россия 24» 28 декабря.

По словам аналитика, «нужно понимать, какой именно рост цен будет исследовать правительство — динамику отпускных розничных цен или оптовых цен производителей? Рост арендных платежей также мог оказать влияние на рост розничных цен на строительные материалы. Стоимость аренды складов и торговых помещений так же выросла».

Необходимо помнить про рынок в целом: спрос рождает предложение и наоборот. При росте цен на зарубежные аналоги и переключении потребителей на отечественную продукцию, производитель разумно будет увеличивать отпускную цену. Это рыночные механизмы, а ведь именно к рыночной экономике мы стремимся с 1991 года, отметила Кузьменко.

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Для производства материалов из местного сырья используется электроэнергия, твердое и жидкое топливо. Их доля в себестоимости каждой категории материалов разная, но тем не менее рост тарифов и цен на энергоносители оказывает влияние на себестоимость продукции. Еще один фактор: необходимость приобретать химические компоненты за рубежом (пластификаторы, замедлители, ускорители, пеногасители и прочую строительную химию). Цены на все эти компоненты выросли вместе с падением курса рубля.

Свой вклад в рост цен вносит и рост логистических издержек. «Произведенную на заводе продукцию нужно доставить до регионального склада, до магазина, до потребителя. Плиточный клей, штукатурные смеси, кирпичи и андезитобазальтовые блоки — все это тяжелые и объемные позиции, доставка которых стоит денег. Достаточно посмотреть на динамику цен на перевозку грузов частными компаниями, что бы понять — насколько выросла стоимость доставки. По данным индекса биржи грузоперевозок ati. su, с начала 2021 года цены на грузоперевозки выросли минимум на 20%», — сказала Кузьменко.