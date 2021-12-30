Мельбурн, Австралия, , 10:48 — REGNUM Жителей штата Виктория, расположенного на юго-востоке Австралии, призвали встретить уходящий 2021 год в безопасном месте, а не на солнцепеке на пляжах. В этой связи в полиции штата уже подтвердили, что поскольку традиционным местом празднования Нового года в Виктории являются пляжи, то их будут патрулировать значительно больше стражей правопорядка. Об этом 30 декабря сообщил телеканал Nine News.

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Министр полиции штата Виктория Лиза Невилл заявила в интервью Nine News, что c пониманием относится к тому, что многие жители Виктории хотят отпраздновать Новый год после тяжелого для многих года, отмеченного бесконечными локдаунами, которые остались в прошлом. Но, отметила министр, долгие месяцы карантина — не повод для антисоциального поведения на улицах городов Виктории.

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