Элиста, , 10:36 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 16 заражений коронавирусом. Такие данные приводит региональный оперштаб 30 декабря. Это на три случая заражения большие, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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На лечении в стационарах остаются 111 пациентов, 15 из них находятся в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции соблюдают 229 человек.

За весь период пандемии в Калмыкии выявили 33 995 носителей коронавируса. Выписаны с выздоровлением 32 430 пациентов. Победить COVID-19 в Калмыкии не смогли 727 человек.

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