Сиэтл, США, , 10:36 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Иван Проворов Vk.com/ivan_provorov

В составе «Филадельфии» дубль оформил нападающий Джеймс ван Римсдайк. У «Сиэтла» отличились форвард Янни Гурд и защитник Жереми Лозон.

В овертайме победу «Филадельфии» принёс гол российского защитника Ивана Проворова.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает девятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 31 очко. «Сиэтл» идёт на 15-м месте в Западной конференции с 24 очками.

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